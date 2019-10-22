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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشيك حراس الإيجبشين ليج بـ الفورمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم كثير من نجوم الرياضة بجانب الشياكة والموضة بعيدًا عن الملابس الكاجوال التى يتميز بها كثير من الرياضيين فى حياتهم اليومية، خاصة فى الذهاب إلى التدريبات أو الخروج مع الأصدقاء.
ونجد على صعيد حراس مرمى الإيجيبشيان ليج عددًا من الحراس الذين يمتلكون جانبًا من تناسق القوام الذى يظهر شياكة الملابس الفورمال.
ومن أبرز حراس الإيجيبشين ليج اللذين يتألقون فى الفورمال كل من، محمد الشناوى وشريف إكرامى حارسي الأهلى ومحمد عواد حارس الزمالك ومهدى سليمان حارس بيراميدز.
ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح جانب من شياكة حراس الدورى المصرى بالفورمال فى الصور التالية:
محمد الشناوى 2
محمدالشناوى بالفورمال
شريف إكرامى
مهدى سليمان بالفورمال
محمد عواد بالفورمال
محمد عواد بالبدلة
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