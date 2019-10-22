شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع إف سى مصر والزمالك يواجه المقاولون.. منافسات دورى الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة بدورى الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتى تشهد عدة مباريات مثيرة، وأبرزها مواجهة الأهلى وإف سى مصر، التى تقام بمقر القلعة الحمراء فى مدينة نصر، ولقاء الزمالك والمقاولون والذى يستضيفه ملعب الجبل الجبل الأخضر.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلى بخماسية على طنطا، حيث رفع الأهلى رصيده إلى النقطة 16 بعد خمس انتصارات وتعادل ليحتل المركز الثانى بجدول الدورى، كما رفع إنبى رصيده للنقطة 18 محققا العلامة الكاملة فى صدارة جدول المسابقة.

وجاءت مباريات الجولة السابعة كالتالى:

الإسماعيلى x الجونة

أسوان x الإنتاج الحربى

وادى دجلة x طنطا

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الأهلى x إف سى مصر

طلائع الجيش x حرس الحدود

بيراميدز x سموحة

المقاولون x الزمالك

مصر المقاصة x الاتحاد السكندرى

إنبى x المصرى