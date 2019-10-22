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فايلر يطلب تقريرًا عن ثلاثي الأهلى المصاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى تقريرًا من مساعديه عن حالة الثلاثي المُصاب محمود متولي وكريم نيدفيد ومروان محسن، وعقد فايلر خلال الساعات الماضية مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاستفسار عن عدة أمور خاصة باستجابة الثلاثي المُصاب للبرنامج العلاجي الذي يخضع له، فالأول يُعاني من إصابة في الخلفية فيما يُعاني الثاني من إصابة في الركبة أجرى على أثرها جراحة في ألمانيا فيما تعرض الثالث لإصابة في الوجه وينتظر تصميم "قناع" بإسبانيا من أجل ارتدائه في المباريات والتدريبات المقبلة حفاظًا على وجهه من أية احتكاكات أو خطر.

ويرفض فايلر الاستعجال في عودة أي من نجومه المصابين خاصة وأن بطولة الدوري العام ستتوقف لقرابة الشهر وهي الفترة التي لا يوجد فيها أي ارتباطات ومباريات رسمية للفريق الأحمر.

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