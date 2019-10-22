شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعو نيرمين فاروق لإلقاء محاضرات على حكام الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اتحاد الكرة الدعوة إلى الدكتورة نيرمين فاروق المراقب والمحاضر الدولى، لإلقاء محاضرات على حكام كرة الصالات خلال المعسكر المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.

وقالت فاروق إنها ستلقى اليوم أولى محاضراتها على الحكام، بناء على دعوة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على كرة الصالات والشاطئية والكرة النسائية، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

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وينطلق اليوم الثالث لمعسكر حكام الصالات بأحد فنادق القاهرة، وشهد اليوم الثانى أمس مشاركة المحاضر الدولى بالفيفا ورئيس لجنة حكام كرة الصالات بالاتحاد المصرى محمد فرج والحكم الدولى السابق شريف رشوان عضو لجنة حكام كرة الصالات والحكم الدولى السابق أسامة العارف عضو اللجنة.

وانتظم الحكام فى الفترة الصباحية والتى تضمنت المحاضرات النظرية لشرح قانون كرة الصالات وتعديلاته وتضمنت الفترة المسائية محاضرات عملية بصالة استاد القاهرة.