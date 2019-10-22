بالمواعيد والقنوات: عودة ليالي الأبطال.. صدام آسيوي ومباراتان بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستأنف، اليوم الثلاثاء، مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ حيث تقام منافسات الجولة الرابعة من تشامبيونزليج، كما يلتقي الهلال السعودي مع السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلى جانب مباراتين بالاسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري.

ويلتقي يوفنتوس الإيطالي مع نظيره لوكوموتيف الروسي في تمام التاسعة مساء على ملعب تورينو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بينما ييتضيف مانشستر سيتي نظيره اتلانتا على ملعب الاتحاد في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

06:55- أتليتكو مدريد الإسباني x باير ليفربكوزن الألماني

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1

06:55- كلوب بروج البلجيكي x باريس سان جيرمان الفرنسي

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 6

09:00- يوفنتوس الإيطالي x لوكوموتيف الروسي

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4

09:00- مانشستر سيتي الإنجليزي x أتلاتنا الإيطالي

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2

09:00- توتنهام الإنجليزي x سرفينا زفيردا الصربي

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تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3

09:00 أولمبياكوس اليوناني x بايرن ميونخ الألماني

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 5

09:00 جالطة سراي التركي x ريال مدريد الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

دوري أبطال آسيا

06:15- الهلال السعودي x السد القطري

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري

03:00- أسوان x إنبي

تذاع المباراة على قناة أون سبورت

05:30- وادي دجلة x مصر للمقاصة

تذاع المباراة على قناة أون سبورت