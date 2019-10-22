حسام البدري يعلق على أزمة تأجيل مباراة القمة.. ويؤكد: الجماهير تنتقد قراراتي

علق الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لافتًا إلى أنه إذا كان التأجيل لأسباب أمنية فيجب إعلانها على الجميع؛ لمنع الاحتقان بين الجماهير.
أضاف خلال لقائه ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، تقديم لميس الحديدي، أن الجماهير
ولفت إلى أنه كان يحلم دائمًا بتدريب المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا برغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين مدرب وطني لقيادة المنتخب.
أكد أن المعايير التي أعلن عنها اتحاد الكرة في اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني تنطبق عليه، لذلك كان لديه شعور منذ اللحظة الأولى باقترابه من قيادة المنتخب.
وأشار إلى أنه لم يتصل به أحد ممن كانوا مرشحين لتدريب المنتخب، ولكنه تلقى اتصالًا من الكابتن حسن شحاتة يهنئه بعد تولي المسئولية.
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