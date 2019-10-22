رياضة | بشرى سارة لعشاق محمد صلاح

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بات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قريبًا من المشاركة في لقاء جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعدما غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للإصابة منذ مباراة ليستر سيتي.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا مقتضبًا مؤكدًا أن محمد صلاح يقترب من اللعب ضد جينك البلجيكي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا يعتمد أيضاً على حالته البدنية.

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ونقل الموقع الرسمي لليفربول تصريحات للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق قال فيها: "صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة، هذا هو واقع الأمر.. لم يتدرب صلاح مع الفريق في الفترة الأخيرة، لا أعرف كيف توقع الجميع مشاركته أمام يونايتد، لم تكن لديه فرصة للحاق بالمواجهة، ربما قد يلحق بمباراة الأربعاء، سنرى كيف ستسير الأمور".

ولا شك أن وجود صلاح يعد أمراً مهماً في رحلة ليفربول للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه في النسخة الماضية، خاصة أن "الريدز" يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعدما خسر أمام نابولي 0-2، قبل أن يفوز على بطريقة درامية على ريد بول 4-3.

وأصبحت مهمة ليفربول في بلجيكا صعبة خاصة أن جينك في رصيده نقطة واحدة من أول مباراتين أمام بالخسارة أمام ريد بول، والتعادل مع نابولي، حيث يسعى إلى استغلال خوض المباراة على أرضه ووسط جمهوره للتفوق على حامل اللقب.