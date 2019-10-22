رياضة | رقم سلبي تاريخي لـ"مودريتش" في جائزة الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي تاريخي لـ"مودريتش" في جائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني صاحب رقم سلبي لأول مرة في تاريخ جائزة الكرة الذهبية.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن المرشحين الثلاثين للقب الكرة الذهبية 2019، التي تمنحها المجلة لأفضل لاعب في العالم من كل عام.

وسلطت الصحيفة الفرنسية الأضواء على مودريتش رغم خروجه من المرشحين، باعتباره أول لاعب في التاريخ يحصل على الكرة الذهبية، ولا يتواجد ضمن المرشحين 30 فى العام الثاني على التوالي.

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ويعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش آخر المتوجين بالجائزة عن العام الماضي 2018، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي أنطوان جريزمان.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بالجائزة، خلال حفل يتم تنظيمه على مسرح دو شاتليه، 2 ديسمبر المقبل.



