رياضة | الهلال والسد في قمة "نكون أو لا نكون" بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال والسد في قمة "نكون أو لا نكون" بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة مثيرة تجمع بين الهلال والسد في الساعة السادسة والربع مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على استاد جامعة الملك سعود في السعودية.

قطع الهلال السعودي شوطًا كبيرًا نحو المباراة النهائية بعدما فاز خارج أرضه على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 خلال لقاء الذهاب.

ويتسلح الفريق السعودي بتاريخه المميز هذا الموسم على أرضه فلم يخسر إلا مرة واحدة أمام مواطنه الأهلي في إياب دور 16، في حين أن السد لم يحقق الفوز أي فوز خارج ملعبه هذا العام.

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وما يعقد من حسابات السد بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز أنه لا يعرف الفوز على الملاعب السعودية في مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن لعب 10 مباريات ماضية خسر منها 5 مرات وتعادل في مثلها.

ويلعب الفائز من مباراة الهلال ضد السد مع الفائز من المباراة الثانية لنصف النهائي والخاصة بمنطقة شرق آسياوالتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزو الصيني.