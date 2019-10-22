رياضة | البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يطعن الأهلي: لا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والذي مقررا إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

البدري يتحدث عن تأجيل القمة

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية مساء أمس الإثنين: "تأجيل القمة في حال أنه قرار أمني فلا يمكن أن يتدخل أحد ولا يمكن العودة في القرار".

وتابع: "التأجيل جاء بسبب أسباب واضحة من قبل الأمن وليس من حق أحد أن يعترض طالما أن الأمر خارج إطار المسئولين".

الأهلي يتأكد من أسباب تأجيل القمة

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من جانبه، حرص النادي الأهلي على إجراء العديد من الاتصالات بمختلف المسئولين في الدولة لاستيضاح أسباب تأجيل مباراة القمة بين القطبين في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

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وتأكد مسئولو الأهلي أن القرار بتأجيل القمة هو أمني بحت اتخذ من جانب الأمن دخول تدخل أي طرف وتأكد كذلك من أن اتحاد الكرة ليس طرفا في الأزمة بل حاول إقامة اللقاء في موعده دون تأجيل ولكن دون جدوى.

وتأكد الأهلي من أن اتحاد الكرة لم يحابي أحد طرفي القمة على حساب الآخر لأن القرار في النهاية صدر من خلال الأمن وتم رفض كل محاولات الاتحاد لإقامة اللقاء في موعده.

كما تيقن مسئولو النادي أن الموضوع لم يمس قيمة النادي الأهلي وعراقته، وأن القرار كان أمنيا بحتا، ولم يتعرض لشخصية الأهلي من قريب أو بعيد، وليس كما يحاول البعض تصويره أو ركوب الموجة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأهلي خلال ساعات قليلة موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الجونة المقرر لها مساء الأربعاء بالجونة في الجولة الخامسة للدوري سواء بخوضها أو عدم خوضها.