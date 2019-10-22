رياضة | مباريات مرتقبة لمياه الدقهلية وعمال المنصورة وكهرباء طلخا بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة لمياه الدقهلية وعمال المنصورة وكهرباء طلخا بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الثلاثاء فى الثانية والنصف عصرا مباريات دورى القسم الثالث حيث تشهد المجموعة التاسعة "الدقهلية" إقامة ٧ مباريات بمختلف الملاعب.

يطمح مياه الدقهلية فى تجاوز أحزان الخروج من كأس مصر حينما يستقبل السنبلاوين الغائب عن الجولة الأولى "باى" حيث تمكن مياه الدقهلية من تحقيق نتيجة إيجابية بالعودة بنقطة التعادل من ملعب نبروه.

يستضيف فريق مركز شباب الأمير الخاسر فى أولى مبارياته أمام شربين والذى ودع كأس مصر من دورها التمهيدى الثانى، نظيرة منية سمنود والذى فقد نقطتين بتعادل مخيب لآمال جماهيره على أرضه أمام عمال المنصورة.

عمال المنصورة على موعد مع صدام قوى أمام ضيفه العنيد فريق بنى عبيد حيث تعادل عمال المنصورة سلبيا فى أول جولة أمام منية سمنود فيما تغلب بني عبيد على ميجاسبورت بهدفين مقابل هدف فى قمة الجولة الأولى.

المطرية وسط معنويات مرتفعة بالصعود للتمهيدى الثالث بكأس مصر، يستضيف نبروه فى مباراة قد ترجح كفة نبروه قليلا حيث تعرض المطرية للخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام شيكو فيما فقد نبروه نقطتين ثمينتين على ملعبه وبين جماهيره حينما تعادل بهدف لمثله أمام مياه الدقهلية.

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يلتقى ميجاسبورت - الذي خسر مؤخراً من بنى عبيد بهدفين مقابل هدف - مع شبان بدواى والذى تغلب على كهرباء طلخا فى مباراة تعتبر قمة مباريات المجموعة التاسعة لهذه الجولة.

كهرباء طلخا وعقب خسارته الأولى بصعوبة أمام شبان بدواى بثلاثة أهداف مقابل هدفين يستضيف بلقاس الفائز مؤخراً على إتحاد المنزلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنزلة يستضيف شيكو أملا فى تحقيق أول فوز لأصحاب الضيافة بينما يسعى شيكو لمواصلة الإنتصارات بعدما حقق الفوز فى أول جولات المجموعة على حساب المطرية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة التاسعة

١ بلقاس ٣ نقاط

٢ شيكو ٣ نقاط

٣ شبان بدواى ٣ نقاط

٤ شربين ٣ نقاط

٥ بنى عبيد ٣ نقاط

٦ مياه الدقهلية ١ نقطة

٧ نبروه ١ نقطة

٨ منية سمنود ١ نقطة

٩ عمال المنصورة ١ نقطة

١٠ ميجاسبورت ٠ نقطة

١١ كهرباء طلخا ٠ نقطة

١٢ شباب الأمير ٠ نقطة

١٣ المطرية ٠ نقطة

١٤ اتحاد المنزلة ٠ نقطة

١٥ السنبلاوين ٠ نقطة