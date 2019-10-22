رياضة | دوري أبطال أوروبا.. الريال ويوفنتوس وأتلتيكو للهروب من الخطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أوروبا.. الريال ويوفنتوس وأتلتيكو للهروب من الخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم لقاءات مثيرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ولكنها تخلو من مباريات العيار الثقيل، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، أن تفرض سطوتها، وتقترب من حسم تأهلها إلى دور 16.

لا شك أن البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقباً، ريال مدريد، سيكون في مأزق، عندما يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر خارج أرضه أمام غلطة سراي التركي، حيث أن "الملكي" يبحث عن تحقيق فوزه الأول في البطولة، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان 0-3، وتعادل مع كلوب بروج 2-2، أما المجموعة نفسها، الأولى، ستكون الفرصة سانحة أمام الفريق الفرنسي لحسم تأهله إلى الدور الثاني في حل فوزه على بروج والوصول إلى النقطة التاسعة.

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أما المجموعة الثانية يسعى بايرن ميونيخ لتأكيد انطلاقته القوية بعدما فاز في أول مباراتين على سرفينيا 3-0، ثم بنتيجة ساحقة على توتنهام في عقر داره 7-2، حيث يستضيف "البافاري"، فريق أوليمبياكوس اليوناني الذي في رصيده نقطة واحدة من التعادل مع توتنهام والخسارة أمام سرفينيا، بينما يسعى "السبيرز" لاستعادة توازنه عندما يتوجه لمواجه الفريق الصربي في بلجراد.

في المقابل لن يختلف الوضع في المجموعة الثالثة التي يتصدرها مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط، حيث يسعى "السيتزين" إلى حسم تأهله بالفوز على أتالانتا، حتى يحقق العلامة الكاملة، بينما ستكون مهمة الفريق الإيطالي صعبة، خاصة أن يتذيل المجموعة من دون رصيد من النقاط، أما المواجهة الثانية ستكون بمثابة فض الشراكة على الوصافة بين دينامو زغرب وشاختار اللذين في رصيدهما 3 نقاط لكل منهما.

أما المجموعة الرابعة يسعى المتصدران برصيد 4 نقاط، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد إلى تجنب الخطر القادم من لوكوموتيف موسكو برصيد 3 نقاط، في الإطاحة بأحدهما، حيث يلعب اليوفي مع الفريق الروسي، ويأمل "البيانكونيري" أن يرفع رصيده إلى 7 نقاط، وتجنب حدوث أي مفاجآت، أما أتلتيكو مدريد سيستضيف باير ليفركوزن الذي يتذيل المجموعة من دون رصيد من النقاط.