رياضة | حريق هائل في قصر الرياضة بتونس

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نشب حريق هائل في قصر الرياضة بمنطقة المنزه بقلب العاصمة التونسية دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وكشفت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادر أمنية أن الحريق اندلع في الطابق السفلي بالمبنى الذي كان مقراً لعمليات إعادة الفرز وتجميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام تونسية، فإن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران بواسطة عمليات الإطفاء، ومنع امتداد النيران للمنطقة المحيطة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني إن المعاينات الأولية تشير إلى أن النيران نشبت بأحد مخازن المعدات الرياضية، وهو مخزن يقع أسفل المدرجات، دون تسجيل خسائر في الأرواح.