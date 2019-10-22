رياضة | برشلرنة يقترب من نجمي أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلرنة يقترب من نجمي أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مبدئي على ضم نجمي نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكدت قناة "TV3" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع نادي أتلتيكو مدريد على ضم الثنائي ساؤول نيجويز وراؤول خيمينيز نجمي الفريق.

وأشارت القناة إلى أن نادي برشلونة أكد أن ضم هذا الثنائي ليس له أي علاقة بقضية أنطوان جريزمان مهاجم الفريق.

وأوضحت برشلونة لديه اتفق مع أتلتيكو مدريد على إمكانية ضم 4 لاعبين آخرين غير هذا الثنائي ولكن من فريق الشباب.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.

ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة 19 نقطة

ريال مدريد 18 نقطة

غرناطة 17 نقطة

أتليتكو مدريد 16 نقطة

ريال سوسيداد 13 نقطة

خيتافي 13 نقطة

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فالنسيا 13 نقطة

إشبيليه 13 نقطة

أتليتك بيلباو 12 نقطة

فياريال 11 نقطة

ليفانتي 11 نقطة

أوساسونا 11 نقطة

بلد الوليد 10 نقاط

مايوركا 10 نقاط

إيبار 9 نقاط

سيلتا فيجو 9 نقاط

ريال بيتيس 9 نقاط

ألافيس 8 نقاط

إسبانيول 5 نقاط

ليجانيس نقطتان