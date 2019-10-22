رياضة | باتريس إيفرا: أرسنال فريق أطفال لن يتغيروا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باتريس إيفرا: أرسنال فريق أطفال لن يتغيروا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي باتريس إيفرا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، علي الأداء السلبي الذي ظهر به نادي أرسنال خلال مباراته أمام نادي شيفيلد يونايتد، ضمن ختام مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان قد حقق نادي شيفيلد يونايتد فوز صعب على نظيره أرسنال بهدف دون رد في واحدة من أفضل مباريات فريق شيفيلد منذ صعوده لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين شيفيلد يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليس موسيت الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 30. وتعرض ارسنال لهزيمته الثانية في الموسم الحالي مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة انتصارات. Advertisements أما شيفيلد فحقق فوزه الثالث مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

وأعلن "إيفرا"، خلال تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت" إنه دائما ينتقد أرسنال ويراهم عبارة عن فريق أطفال، موضحاً: "قلت ذلك من 10 سنوات ولازالوا فريق أطفال لم يتغيروا".

وواصل قائد المنتخب الفرنسي الأسبق أن ماتيو جندوزي لاعب وسط أرسنال لا يصلح للعب في الدوري الفرنسي، فما بالك أنه أفضل لاعب في أرسنال في الوقت الحالي، مردفا، "ماذا تنتظر منه؟".

وأكمل إيفرا حديثه، "إيمري لم يضع أي بصمة في الفريق منذ مجيئه، تشاكا ليس له دور في الملعب فكيف يكون قائدا، إنه غير مناسب لذلك، ومن حق الجماهير أن تغضب أيضا بشأن ذلك".

الفوز رفع رصيد شيفيلد إلى 12 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ارسنال عند 15 نقطة في المركز الخامس.