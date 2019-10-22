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شكرا لقرائتكم وائل رياض يطالب الجماهير بالدعاء قبل إجراء عملية جراحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ونشر وائل رياض صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها: دعواتكم داخل اعمل عملية دلوقتي.
وائل رياض
وتمتع صاحب الـ166 سم بالتسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية التى تسحر الجماهير، وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.
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