شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقريرا مفصلا عن حالة ثلاثي الأهلي المُصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى تقريراً من مساعديه عن حالة الثلاثي المُصاب محمود متولي وكريم نيدفيد ومروان محسن ، وعقد فايلر خلال الساعات الماضية مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للإستفسار عن عدة أمور خاصة بإستجابة الثلاثي المُصاب للبرنامج العلاجي الذي يخضع له ، فالأول يُعاني من إصابة في الخلفية فيما يُعاني الثاني من أصابة في الركبة أجرى على أثرها جراحة في المانيا فيما تعرض الثالث لأصابة في الوجه وينتظر تصميم "قناع" بإسبانيا من أجل إرتداؤه في المباريات والتدريبات المقبلة حفاظاً على وجهه من أية إحتكاكات أو خطر.
ويرفض فايلر الاستعجال في عودة أياً من نجومه المصابين خاصة وأن بطولة الدوري العام ستتوقف لقرابة الشهر وهي الفترة التي لا يوجد فيها أي ارتباطات ومباريات رسمية للفريق الأحمر.
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