شكرا لقرائتكم مكافأت خاصة للاعبى الزمالك للفوز أمام جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مسئولو الزمالك، مكافآت خاصة للاعبى الأبيض، لتحفيزهم على الفوز فى المباراة المقبلة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا وهى المباراة التى قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة لعبها بالقاهرة بعد رفض البعثة السنغالية الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى الفريق السنغالى ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة وفقًا لموعدها المُحدد سلفا، ليتم إعادة المباراة مُجددًا الخميس.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.