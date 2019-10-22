شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر والكونفدرالية يمنعان "تبكير" معسكر المنتخب الأول فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ارتباط أندية الدوري الممتاز بكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية في منع منتخب مصر الأول لكرة القدم من إقامة معسكر مبكر في الأسبوع الأول من نوفمبر لعدم وجود لاعبين حيث يرتبط معظم أندية الدوري الممتاز بالمشاركة في دور الـ64 و32 لكأس مصر إلى جانب مشاركة المصري وبيراميدز فى مباريات دور الـ32 مقرر بالبطولة الكونفدرالية يوم 28 أكتوبر ثم مباراة العودة بعدها بأسبوع وأيضًا غياب المحترفين للتواجد مع أنديتهم بالإضافة إلى انضمام بعض اللاعبين إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي الذى يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، انطلاق المعسكر يوم 8 أو 9 نوفمبر خاصة أن الموعد الرسمي المطابق للأجندة الدولية للاتحاد الدولي -فيفا- يوم 11 نوفمبر، ويبحث البدري خوض ودية ببعض المحليين من الوجوه الجديدة التي يرغب حسام البدري في تجربتها استعدادًا لضمها لمعسكرات المنتخب المقبلة.