الزمالك يُكثف محاولاته لزيادة أعداد الجماهير أمام جينيراسيون فوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك محاولاته المُكثفة لزيادة أعداد الجماهير في مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، على 5 آلاف مُشجع، من أجل زيادة الدعم للاعبين وتحفيزهم لعبور المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن خسر الأبيض لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ويبحث الزمالك تخطى جينيراسيون من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات نحو استكمال مشوار المنافسة على اللقب، لاسيما أن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الفريق منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الأفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، وذلك بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، عن النسخة الماضية، بعدما استطاع الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية، لذا يسعى مرتضى منصور، على حشد أكبر عدد من جماهير الأبيض لمساندة الفريق فى المباراة المقبلة، خاصة أنها تُعد مباراة فاصلة فى مشوار الفريق فى البطولة الأفريقية.