شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يواصل الضغط لزيادة أعداد الجماهير في مواجهة الزمالك بـ جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك محاولاته المُكثفة لزيادة أعداد الجماهير فى المباراة عن 5 آلاف مُشجع من أجل زيادة الدعم للاعبين وتحفيزهم لعبور المباراة المقبلة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، كان الأبيض قد خسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ويبحث الزمالك عن تخطى جينيراسيون من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات نحو استكمال مشوار المنافسة على اللقب، لاسيما وأن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الفريق منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، وذلك بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، عن النسخة الماضية، بعدما استطاع الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية، لذا يسعى مرتضى منصور، على حشد أكبر عدد من جماهير الأبيض لمساندة الفريق فى المباراة المقبلة، خاصة أنها تُعد مباراة فاصلة فى مشوار الفريق فى البطولة الإفريقية.