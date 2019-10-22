بعد جلسة صبحي والخطيب.. الجبلاية سيحسم مصير مباراة الأهلى والجونة اليوم.. شوبير: التأجيل لدواعي أمنية.. ومرتضي منصور: مش طرف

مازالت أزمة مباراة الأهلي والجونة تخييم على الأجواء الرياضية في مصر، حيث تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإحتواء الازمة وعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب بمنزله، استمرت 6 ساعات، أسفر عن اتفاق الجميع على إعلاء مصلحة الوطن.

ومن المنتظر أن يعقد الوزير اجتماعا آخر اليوم الثلاثاء ، مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لمناقشة الاقتراحات التي تناولها اجتماعه مع مجلس الأهلي ، لاتخاذ القرار الرسمي والمناسب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

مرتضى منصور: احنا مش طرف

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على ما تم تداوله بشأن تأجيل مباراة الأهلي والجونة، في منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمسابقة بشكل عام حتى انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، قائلا : "لست طرفا في الأزمة ، فهي بين الفريقين واتحاد الكرة والأمن".

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماع مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في منزل الأخير، لمدة تزيد عن 6 ساعات، للاطمئنان على صحة "بيبو"، ومناقشة قرار القلعة الحمراء بعدم خوض أي لقاء قبل مباراة القمة، وفقا لجدول المسابقة، والتي تأجلت لدواع أمنية.

وعن تلك الزيارة، قال مرتضى منصور، في مداخلة عبر برنامج الزمالك اليوم،: "ما يهمني عدم إلحاق الضرر بي، وأطمئن الجماهير أنني أحافظ على حقوق النادي، وفي حالة إلحاق الضرر بالقلعة البيضاء، سأرحل، فنحن نحترم قرار الأمن والدولة، ولست طرفا في أزمة مباراة الاهلي والجونة.

وأضاف مرتضى منصور: "ليس من مصلحتي انسحاب الأهلي من المسابقة ، وأحافظ على حقوق الزمالك ، وهدفي دائما الفوز على المنافس في الملعب وليس بالتحفيل".

وأشار مرتضى منصور إلى أنه سيستغل فترة التوقف لإقامة معسكر خارجي للفريق، ولعب مباريات ودية، استعدادا لاستئناف المسابقة عقب بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل في مصر.

شوبير سيتم التأجيل لدواعي أمنية

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة سيعلن تأجيل مباراة الأهلي والجونة المحدد لها الأربعاء المقبللدواعي انية بسبب حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الرياضية حاليًا على حد قوله، على أن تقام بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر المقبل.