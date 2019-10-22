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كلوب يكشف مصير مشاركة محمد صلاح مع ليفربول ضد جينك اليوم بدوري الأبطال

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الموجز

يحسم يورجن كلوب المدير الفني لنادي الإنجليزي، مصير النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة .

ويعانى محمد صلاح من إصابة فى الكاحل، حرمته من المشاركة فى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التى أقيمت أول أمس الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الإنجليزى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

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وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الثامنة، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودرى، لاعب ليستر سيتى، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

ويمتلك ليفربول ثلاث نقاط فقط فى رصيده بعدما فاز فى الجولة الثانية على سالزبورج النمساوى، فيما خسر فى الجولة الاولى أمام نابولى الايطالي.

 

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