اخبار الرياضه

24 لاعبا بالدورى المصرى جمعتهم الأسامي وفرقتهم الأندية.. تعرف عليهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/25
  • 2/25
  • 3/25
  • 4/25
  • 5/25
  • 6/25
  • 7/25
  • 8/25
  • 9/25
  • 10/25
  • 11/25
  • 12/25
  • 13/25
  • 14/25
  • 15/25
  • 16/25
  • 17/25
  • 18/25
  • 19/25
  • 20/25
  • 21/25
  • 22/25
  • 23/25
  • 24/25
  • 25/25

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا بالدورى المصرى جمعتهم الأسامي وفرقتهم الأندية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشابهت أسماء اللاعبين كثيرًا فى الدورى المصرى، وأبرزها فى صفوف الإسماعيلى الذى يضم لاعبين بنفس الاسم، الأمر الذى قد يتسبب فى حدوث ارتباك وقد يؤدى لاضطرار البعض لإطلاق ألقاب عليهما لتحديد هوية كل منهما، كما يتسبب تشابه الأسماء فى شهرة البعض فى وقت قصير جدًا دون بذل جهد نظرًا لتشابه اسمه مع أحد النجوم.

ويرصد ”الخليج 365” فى الأسطر التالية أسماء اللاعبين المتشابهين فى الدورى المصرى.. 

محمد مجدى مدافع الإسماعيلى 

نتيجة بحث الصور عن محمد مجدى لاعب الاسماعيلى

 

محمد مجدى حارس الإسماعيلى 

نتيجة بحث الصور عن محمد مجدى حارس الاسماعيلى

 

محمد حمدى لاعب بيراميدز 

نتيجة بحث الصور عن محمد حمدى لاعب بيراميدز

 

محمد حمدى لاعب الإسماعيلى 

نتيجة بحث الصور عن محمد حمدى لاعب الإسماعيلى

 

إسلام جمال مدافع الاتحاد

نتيجة بحث الصور عن اسلام جمال لاعب سموحه

 

إسلام جمال لاعب وسط سموحة 

نتيجة بحث الصور عن اسلام جمال لاعب سموحه

 

أحمد أيمن لاعب الإسماعيلى 

نتيجة بحث الصور عن اسلام أيمن لاعب الإسماعيلى

 

أحمد أيمن لاعب بيراميدز 

نتيجة بحث الصور عن اسلام أيمن منصور لاعب بيراميدز

 

حسام حسن مهاجم سموحة 

نتيجة بحث الصور عن حسام حسن مهاجم سموحة

 

حسام حسن مدافع بتروجت 

نتيجة بحث الصور عن حسام حسن مدافع بتروجت

 

أحمد على لاعب الجونة 

نتيجة بحث الصور عن أحمد على لاعب الجونة

 

أحمد على مهاجم بيراميدز 

نتيجة بحث الصور عن أحمد على مهاجم بيراميدز

Advertisements

 

محمد صبحى حارس الداخلية 

نتيجة بحث الصور عن محمد صبحى حارس الداخلية

 

محمد صبحى حارس الزمالك 

نتيجة بحث الصور عن محمد صبحى حارس الزمالك

 

أحمد الشيخ لاعب الأهلى 

نتيجة بحث الصور عن أحمد الشيخ لاعب الاهلي

 

أحمد الشيخ لاعب أف سى مصر 

نتيجة بحث الصور عن أحمد الشيخ لاعب اف سى مصر

 

أحمد فتحى لاعب الأهلى

نتيجة بحث الصور عن أحمد فتحى

 

أحمد فتحى لاعب حرس الحدود 

نتيجة بحث الصور عن أحمد فتحى لاعب حرس الحدود

 

محمود حمدى حارس المقاصة 

نتيجة بحث الصور عن محمود حمدى حارس المقاصة

 

محمود حمدى مدافع الزمالك 

نتيجة بحث الصور عن محمود حمدى الونش

 

أحمد الشناوى حارس بيراميدز 

نتيجة بحث الصور عن أحمد الشناوى

 

أحمد الشناوى لاعب طنطا 

نتيجة بحث الصور عن أحمد الشناوى لاعب طنطا

 

أحمد عبد العزيز لاعب المقاصة 

نتيجة بحث الصور عن أحمد عبد العزيز لاعب المقاصة

 

أحمد عبد العزيز لاعب إنبى 

نتيجة بحث الصور عن أحمد عبد العزيز لاعب انبى

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 لاعبا بالدورى المصرى جمعتهم الأسامي وفرقتهم الأندية.. تعرف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا