شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا بالدورى المصرى جمعتهم الأسامي وفرقتهم الأندية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشابهت أسماء اللاعبين كثيرًا فى الدورى المصرى، وأبرزها فى صفوف الإسماعيلى الذى يضم لاعبين بنفس الاسم، الأمر الذى قد يتسبب فى حدوث ارتباك وقد يؤدى لاضطرار البعض لإطلاق ألقاب عليهما لتحديد هوية كل منهما، كما يتسبب تشابه الأسماء فى شهرة البعض فى وقت قصير جدًا دون بذل جهد نظرًا لتشابه اسمه مع أحد النجوم. ويرصد ”الخليج 365” فى الأسطر التالية أسماء اللاعبين المتشابهين فى الدورى المصرى.. محمد مجدى مدافع الإسماعيلى محمد مجدى مدافع الإسماعيلى محمد مجدى حارس الإسماعيلى محمد مجدى حارس الإسماعيلى محمد حمدى لاعب بيراميدز محمد حمدى لاعب بيراميدز محمد حمدى لاعب الإسماعيلى محمد حمدى لاعب الإسماعيلى إسلام جمال مدافع الاتحاد إسلام جمال مدافع الاتحاد إسلام جمال لاعب وسط سموحة إسلام جمال لاعب وسط سموحة أحمد أيمن لاعب الإسماعيلى أحمد أيمن لاعب الإسماعيلى أحمد أيمن لاعب بيراميدز أحمد أيمن لاعب بيراميدز حسام حسن مهاجم سموحة حسام حسن مهاجم سموحة حسام حسن مدافع بتروجت حسام حسن مدافع بتروجت أحمد على لاعب الجونة أحمد على لاعب الجونة أحمد على مهاجم بيراميدز أحمد على مهاجم بيراميدز Advertisements محمد صبحى حارس الداخلية محمد صبحى حارس الداخلية محمد صبحى حارس الزمالك محمد صبحى حارس الزمالك أحمد الشيخ لاعب الأهلى أحمد الشيخ لاعب الأهلى أحمد الشيخ لاعب أف سى مصر أحمد الشيخ لاعب أف سى مصر أحمد فتحى لاعب الأهلى أحمد فتحى لاعب الأهلى أحمد فتحى لاعب حرس الحدود أحمد فتحى لاعب حرس الحدود محمود حمدى حارس المقاصة محمود حمدى حارس المقاصة محمود حمدى مدافع الزمالك محمود حمدى مدافع الزمالك أحمد الشناوى حارس بيراميدز أحمد الشناوى حارس بيراميدز أحمد الشناوى لاعب طنطا أحمد الشناوى لاعب طنطا أحمد عبد العزيز لاعب المقاصة أحمد عبد العزيز لاعب المقاصة أحمد عبد العزيز لاعب إنبى أحمد عبد العزيز لاعب إنبى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 لاعبا بالدورى المصرى جمعتهم الأسامي وفرقتهم الأندية.. تعرف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.