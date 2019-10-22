شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يبحث عن الفوز الأول أمام مصر المقاصة على استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج وادى دجلة نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها دجلة بعد التعادل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما حقق الفريق الفيومى فوزًا على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهما .

ويسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للهروب من دوامة النتائج المتراجعة لفريقه منذ بداية المسابقة بحثًا عن تحقيق أول فوز فى المسابقة لاسيما أن المباراة تقام على ملعبه، على الجانب الأخر طالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى.