فاروق جعفر في مساء الأنوار: “وسط الإسماعيلي يفتقد للأسطى”

أرجع المحلل الرياضي المصري “فاروق جعفر” سبب المشاكل التي يَمر بها نادي الإسماعيلي منذ بداية الموسم الجديد إلى غياب اللاعب “الأسطى” على حد تعبيره، خلال حديثه مع مقدم برنامج مساء الأنوار “مدحت شلبي”.

وقال فاروق جعفر أثناء تواجده في برنامج مساء الأنوار لتحليل مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري “لا يوجد مُفتاح لعب واضح لدى نادي الإسماعيلي يعتمد عليه في بناء الهجمات”.

وأوضح “منذ أول جولة أبحث عن ذلك اللاعب الذي يلتف حوله الفريق أو يتبعه باقي اللاعبين عند الحصول على الكرة. الإسماعيلي عودنا على وجود لاعب يبصم على كل كرة، لكن للاسف النادي لم يكتشف بعد (لاعب أسطى) في خط الوسط”.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، وخسر الفريق في الجولة الرابعة على ملعبه أمام حرس الحدود بهدف دون رد، علمًا بأنه خسر ديربي القناة أمام المصري البورسعيدي بداية هذا الشهر على ملعبه بنتيجة 3/1.

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وكان مساء الأنوار قد عاد ليذاع على قناة القاهرة والناس مع الإعلامي الشهير مدحت شلبي بعد فترة توقف دامت شهرين ونصف منذ آخر حلقات البرنامج على قناة النيل للرياضة.

واستضاف مساء الأنوار في حلقته الأولى على قناة القاهرة والناس، لاعب منتخب مصر والزمالك وأياكس الأسبق “أحمد حسام ميدو” والذي يحمل حاليًا كمدير فني لنادي مصر المقاصة.

وفي الحلقة الثانية من مساء الأنوار يوم الاثنين، استضاف نجم الزمالك في الثمانينات “فاروق” جعفر لتحليل مباريات الدوري.