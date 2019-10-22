رياضة | سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت تختار الفائز بالكرة الذهبية وتصدم رونالدو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت صحفية "سبورت" الإسبانية المرشح الأفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 لتفاجئ الجيمع بهذا الأختيار.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية أمس الإثنين 21 أكتوبر عن المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019.

صحيفة سبورت تختار الأفضل للفوز بالكرة الذهبية

وكشفت صحفية سبورت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني هو المرشح الأفضل للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام نظرا لما يقدمه مع فريقه منذ فترة.

مشاركات ميسي مع نادي برشلونة موسم 2019

وقد سارك ميسي في 50 مباراة مع نادي برشلونة خلال موسم 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 51 هدف وصنع 15 هدف آخرين.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني.

ويتصدر نادي برشلونة حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كالآتي:

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)

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كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

فان دايك (ليفربول / هولندا)

بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / بولندا)

سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

ليونيل ميسي (برشلونة / الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

محمد صلاح (ليفربول / مصر)

إيدين هازارد (ريال مدريد / بلجيكا)