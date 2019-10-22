رياضة | التشكيل المتوقع.. يوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو بأبطال أوربا

إستقر الإيطالي ماورسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، علي تشكيل الفريق خلال المواجهة المرتقبة التي تجمعه اليوم بمنافسه لوكوموتيف موسكو لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوربا، في المباراة المقرر إقامتها، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ساري قلق من مواجه لوكوموتيف موسكو

وكان قد شدد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي على صعوبة مباراة فريقه أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ساري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"نحن نلعب ضد فريق قوي، إنهم يتمتعون بموسم جيد وأفضل مما توقعه الجميع".

وواصل حديثه :"نحن الآن نخلق فرص أكثر مما فعلنا في بداية الموسم، أعتقد أننا على الطريق الصحيح ونحتاج فقط إلى التحسين".

وتابع ماورسيو :"لا أعتقد أن رامسي سيكون متاحًا ليوم غد، إنه يعمل بجد من أجل التغلب على الإرهاق البدني، دانيلو بخير لكني لا أعتقد أنه يمكنه لعب 90 دقيقة حتى الآن ".

وتطرق للحديث عن مستوى كريستيانو رونالدو :"رونالدو لديه عقلية غير عادية. يمكنه تحديد أهدافه الشخصية والجماعية بطريقة رائعة".

وأنهي ساري تصريحاته قائلًا :"لقد حظينا بمستوى متميز من ناحية إيجاد التوازن الصحيح على خط الدفاع، ومع ذلك، آمل أن أتمكن من إجراء تغييرات دون أن أفقد التماسك".

يوفنتس يتصدر المجموعة الرابعة