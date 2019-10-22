شكرا لقرائتكم الاهلي يرصد 4 مليون دولار لضم رمضان صبحي نهائياً من نادي هيدرسيليفد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مسئولو النادي الاهلي 4 مليون دولار لضم رمضان صبحي نهائياً من نادي هيدرسيليفد الإنجليزي بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، ورغم أن الموسم مازال في بدايته وأن الوقت مازال مُبكراً لحسم هذا الملف إلا أن إدارة الاهلي تنوي للانتهاء من هذه الصفقة مُبكراً خاصة وأن رمضان صبحي بات من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الجاري بعد المستويات الجيدة التي يُقدمها اللاعب مع الفريق.

وترغب الإدارة الحمراء في شراء رمضان صبحى نهائياً حتى لا تتسبب العروض الأخرى من أوروبا والخليج المتوقع وصولها للاعب خلال الفترة المقبلة في زيادة القيمة المالية للصفقة ، و علم" الخليج 365" أن إدارة الاهلي ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بالتفاوض الرسمي مع هيدرسيفيد بشأن شراء رمضان صبحي نهائياً لاسيما وأن الأهلي سيقوم خلال الفترة المقبلة وتحديداً في يناير المقبل بتسديد 600 ألف يورو للنادي الإنجليزي تُمثل القسط الثاني والأخير من قيمة صفقة الإعارة التي كلّفت النادي مليون و600 ألف يورو لمدة موسماً، وأوضح مصدر في الاهلي أن رمضان أبدى موافقة على البقاء في الاهلي خاصة وأن التواجد مع القلعة الحمراء أعاده لدائرة الأضواء والنجومية وجعله مُرشح بقوة للانضمام للمنتخب الأول ولولا تواجده مع المنتخب الأولمبي حالياً لكان أحد نجوم المنتخب الأول ويتطلع مسئولو الأهلي لضم اللاعب نهائياً بعدما تم إستعارته في يناير الماضي مقايل 800 ألف يورو لمدة ستة أشهر ثم تم استعارته مرة أخرى لمدة موسماً مقابل مليون و600 ألف يورو.