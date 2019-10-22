شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف تدريبات المنتخب الأولمبى استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب على خوض تدريباتهم باستاد القاهرة فى المعسكر المقرر انطلاقه يوم 29 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تلقي اتحاد الكرة خطابًا من الاتحاد الأفريقي - كاف - أن آخر موعد لتسجيل اللاعبين البالغ عددهم 21 سيكون يوم 29 أكتوبر وفي حالة التأخر عن هذا الموعد سيتم تغريم المنتخب 5 آلاف دولار، أما فى حالة التأخر أسبوع بعد الموعد المحدد فسيتم تقليص القائمة لهذا المنتخب إلى 19 لاعباً بدلاً من 21 لاعبًا.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري في المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى التى يتواجد بها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب باستاد القاهرة الدولى.

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جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى:

منتخب مصر الأولمبى ومالى – الساعة 7 مساءً يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبى وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءً باستاد القاهرة

منتخب مصر الأولمبي – الكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً استاد القاهرة.