شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رغم تصدر الترتيب.. الأهلى يتفوق على الزمالك في 5 أشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعد فوزه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، حيث رفع الأبيض رصيده من النقاط إلى 10 نقاط بعد فوزه فى 3 مواجهات أمام الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة والذئاب فيما تعادل فى مباراة واحدة أمام فريق إف سى مصر.

على الرغم من تفوق الزمالك فى الترتيب إلا أن الأهلى حامل لقب البطولة من الموسم الماضى، تفوق عليه فى عدد من الأشياء بجدول الترتيب رغم خوضه 3 مباريات فقط حتى الآن، حقق خلالها العلامة الكاملة بالفوز على سموحة والإنتاج الحربى وأسوان، ليحتل المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويستعرض ”الخليج 365” الفروق بين القطبين فى جدول مسابقة الدورى المصرى حتى الآن.

- الأهلى يتفوق هجوميًا على الزمالك

تفوق الأهلى على الزمالك على هجوميًا، حيث سجل الأحمر خلال 3 مباريات 10 أهداف وجاءت كالتالى:

الأهلى 1 سموحة 0

جاءت البداية بفوز الأهلى على سموحة، بهدف دون رد، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى 4 الإنتاج الحربى 0

أما فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ففاز الأهلى على الإنتاج الحربى بأربعة أهداف دون رد.

الأهلى 5 أسوان 1

فيما حقق الأهلى الفوز على أسوان بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

أما الزمالك فاكتفى بإحراز 5 أهداف فقط خلال 4 مباريات خاضها حتى الآن فى مسابقة الدورى الممتاز وجاءت كالتالى:

الزمالك 1 الاتحاد السكندرى 0

ومثلما فعل الأهلى كانت بداية الزمالك أيضًا فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على فريق الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.

الزمالك 1 مصر المقاصة 0

وفى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز، فاز الزمالك على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، أيضًا.

الزمالك 1 نادى مصر 1

فيما تعادل الزمالك مع نادى مصر بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

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الزمالك 2 المقاولون العرب 1

وفى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز، فاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

- الأهلى يتفوق دفاعيًا على الزمالك

بفارق هدف وحيد تفوق دفاع الأهلى على الزمالك، فى مسابقة الدورى حتى الآن، بعدما استقبلت شباك الأبيض هدفين بواقع هدف أمام نادى مصر أحرزه عمر الحبشى، كأول هدف لفريقه فى مسابقة الدورى منذ صعودهم للدورى الممتاز هذا الموسم، وأخر فى مباراته أمام المقاولون العرب، أحرزه محمد سالم.

فى المقابل لم تستقبل شباك الأحمر سوى هدف واحد فى مباراة أسوان أحرزه أوميد أوكرى.

لاعبو الزمالك الأكثر حصولاً على الإنذارات عن الأهلى

وبالمقارنة بين الإنذارات التى حصل عليها لاعبو الزمالك خلال 4 مباريات نجد أنهم حصلوا على 10 إنذارات حتى الآن، وكان أكثرهم التونسى فرجانى ساسى وطارق حامد.

أما فى الأهلى فقد حصل لاعبوه على إنذارين فقط، وهما أيمن أشرف فى مباراة سموحة ومحمد هانى فى مباراة الإنتاج الحربى.

- حالتا طرد فى الزمالك

أما عن تلقى الكروت الحمراء، فكان النصيب الأكبر للاعبى الزمالك، حيث حصل كل من طارق حامد على طرد أحمر فى مباراة مصر المقاصة بالجولة الثانية من مسابقة الدورى، فيما حصل فرجانى ساسى، على البطاقة الثانية للأبيض هذا الموسم خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

فيما لم يحصل أى لاعب من الأهلى على أى كارت أحمر.

- رمضان صبحى يتصدر قائمة هدافى الأهلى

أما فى المنافسة بين اللاعبين على قائمة هدافى الدورى هذا الموسم، فتصدر رمضان صبحى قائمة الهدافين فى الأهلى برصيد 3 أهداف، ثم حسين الشحات، فى المركز الثانى برصيد هدفين.

فيما تصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافى الزمالك برصيد هدفين، فيما أحرز كل من مصطفى محمد والمغربى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى، هدفًا.

- الزمالك لم يُحتسب له ضربات جزاء حتى الآن

احتسب للأهلى هذا الموسم ركلة جزاء أحرز خلالها هدفًا خلال مباراة أسوان عن طريق محمد مجدى قفشة، فى المقابل لم يُحتسب للزمالك أى ركلات جزاء هذا الموسم.