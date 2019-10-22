شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء، بشأن العدد المسموح به لحضور مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، المزمعة الخميس المقبل.

قال «منصور» في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، الثلاثاء: «باعتذر لجماهير الزمالك، مباراة جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية».

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أضاف رئيس الزمالك أنه خصص 100 أتوبيس لنقل أعضاء الجمعية العمومية والجماهير إلى ملعب المباراة، مؤكدًا أنه حاول إقناع الأمن بزيادة عدد المشجعين، لكن دون جدوى.

ويواجه الزمالك جينيراسيون فوت السنغالي على ملعب استاد السلام، الخميس المقبل، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.