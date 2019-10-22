جائزة فرانس فوتبول 2019 تتزين بتواجد إفريقي هو الأبرز الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الخليج 365 أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة مكونة من 30 لاعباً، لإختيار أحدهم لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.

Advertisements وشهدت القائمة تواجد خمسة لاعبين من قارة إفريقيا، هم: "الثنائي السنغالي ساديو ماني وكاليدو كوليبالي، المصري محمد صلاح، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الجزائري رياض محرز". ويعد هذا الوجود هو الأبرز للقارة السمراء في الجائزة الأشهر على مستوى العالم. ويعود أقوى ظهور للنجوم الأفارقة في هذا الحفل عام 2007، عنما تواجد ستة لاعبين، هم: الإيفواريان ديديه دروجبا وكولو توريه، والماليان فريدريك كانوتيه ومامادو ديارا، والغاني مايكل إيسيان، والكاميروني صامويل إيتو، ولكن كانت القائمة تضم آنذاك 50 لاعباً.

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