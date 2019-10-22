شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته الخاصة قبل مواجهة جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك تحت قيادة الصربى ميتشو، تدريباته اليوم حيث يشهد المران تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية والتعليمات حول الخطة التى يرغب المدرب فى تنفيذها فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى المدير الفنى الصربى لمواصلة الفريق لانتصاراته الإفريقية وسيجرب فى مران اليوم عدد من الأفكار المختلفة والسيناريوهات تحضيرا لحدوث أي أمر فى المباراة لرغبته فى مواصلة الانتصارات بعدما استعاد انتصاراته فى بطولة الدورى الممتاز بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى.

ويبحث الزمالك فى الإياب عن تعويض خسارته فى الذهاب أمام جينيراسيون، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعت بينهما الشهر الماضى فى السنغال.