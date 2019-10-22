شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستضيف إنبى فى الظهور الأول لحلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره إنبى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين يقبعان فى قاع جدول الدوري، ويدخلها الناديان بمعنويات منخفضة حيث خسر أسوان من الأهلى بخماسية مقابل هدف فى آخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة فيما خسر إنبى من الانتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبهم لحصد النقاط الثلاث والهروب من مراكز القاع قبل الدخول فى حسبة برما على الجانب الأخر ستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول لحلمى طولان مديرًا فنيًا لإنبى بعد توليه المسئولية خلفًا لعلى ماهر الذى اعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد الخسارة من الإنتاج .