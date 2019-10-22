شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة راحة اليوم بعد الهزيمة من السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة منح لاعبيه راحة اليوم على أن يعود الفريق للتدريبات غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة نجوم المستقبل الإثنين فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

كان الترسانة قد خسر أولى مبارياته على ملعبه أمام منتخب السويس بهدفين مقابل للاشئ وهو ما فجر براكين الغضب سريعا داخل قلعة الشواكيش.

ويحاول المدير الفنى للشواكيش علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق امام السويس وكلفته الهزيمة بهدفين مقابل للاشئ ، فى ظل عودة الثنائى إيهاب فؤاد وأحمد هشام " راموس " للتشكيلة الأساسية للفريق فى اللقاء المقبل.