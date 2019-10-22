شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المنتخب العسكري يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب العسكري لكرة القدم اليوم الثلاثاء مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة نظيره القطري بدور الثمانية لبطولة كأس العالم العسكرية والمقرر لها التاسعة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة .

وكان البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني للمنتخب العسكري قد منح لاعبيه راحة من المران أمس الإثنين خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد بعد أداء ثلاثة مباريات في ستة أيام.

واستغل اللاعبون فترة الراحة للخروج في جولة بمدينة وهان الصينية .

وحقق المنتخب العسكري فوزًا مهمًا علي نظيره الكندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم العسكرية المقامة في الصين في الفترة من 16 حتي 29 من أكتوبر الجاري.

Advertisements

تأهل المنتخب العسكري لدور الثمانية بالبطولة كثاني مجموعته بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، وذلك بعد فوز المنتخب العماني علي نظيره اليوناني بخمسة أهداف مقابل هدفين

وسجل أهداف المنتخب العسكري في شباك كندا أحمد سمير هدفين وأبو المجد بوشا هدفًا.

وكان المنتخب العسكري قد تعادل سلبيًا في مباراته الافتتاحية مع اليونان ثم خسر في الجولة الثانية من عمان بهدف دون رد ثم عاد ليفوز علي كندا بثلاثية دون رد

وتألق محمد بسام حارس مرمي المنتخب العسكري في مباراة كندا وتصدي لأربعة أهداف محققة .

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلاً من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.