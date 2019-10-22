فيديو..ناقد رياضي يكشف تفاصيل زيارة وزير الشباب لـ"الخطيب"في منزله

كشف إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، تفاصيل الإجتماع الذي دار بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وأضاف " الخطيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن وزير الشباب و الرياضة قدم واجب الزيارة لـ"الخطيب"، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية. ببرنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، أن وزير الشباب و الرياضة قدم واجب الزيارة لـ"الخطيب"، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية. وأوضح " الخطيب"، أن وزير الشباب و الرياضة تداول أمور خاصة بشأن مباراة الأهلي و الزمالك مع "الخطيب"، وحاول إيجاد حلول للازمة المثارة في التوقيت الحالي ، مشيرا إلي "صبحي"سيستكمل غدا حل الازمة حيث سيتناقش مع إتحاد الكرة. شاهد الفيديو..

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