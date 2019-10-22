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قرار الأمن بشأن زيادة عدد جماهير مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار الأمن بشأن طلب النادي بزيادة عدد جماهير الفريق خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي المقرر خوضها الخميس المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قال مرتضى منصور إن الأمن رفض بشكل قاطع زيادة الجماهير، رغم اجتماعه مع القيادات اليوم لمدة 4 ساعات، ولكن الأمن شدد على أن اللقاء سيتم خوضه بـ5 آلاف من الجمعية العمومية والفرق فقط.

أضاف: "بعتذر لجماهير الزمالك على ذلك، نحترم الأمن وقراراته، وفي المباريات المقبلة سيكون هناك جماهير بالتأكيد".

اختتم: "سيكون هناك 100 حافلة تنقل أعضاء الجمعية العمومية وكذلك الفرق الرياضية للمباراة، مع الاعتذار الكامل لجماهير الزمالك العريقة، حاولت كثيرا مع الأمن ولكن الجهات رفضت بشكل قاطع".

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