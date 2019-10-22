مرتضى منصور يكشف سر زيارة أشرف صبحي لـ"الخطيب" بمنزله

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلب زيارته في المنزل.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم: "الوزير ذهب للخطيب اليوم من أجل الاطمئنان عليه بسبب تعبه، وليس بسبب أزمة مباراة الجونة، البعضيحاول إشعال الأمور".
أضاف: "الوزير تحدث معي هاتفيا، وطلب مني أن يأتي لمنزلي من أجل زيارتي أسوة بالخطيب، ولكني طلبت منه أن يأتي يزورني في نادي الزمالك ويتجول في الناديبعد تجديده".
اختتم: "الزمالك ليس طرفا في الأزمة الموجودة حاليا في الدوري، بطمن جماهير الزمالك، فريقي مش هيضر، الزمالك ليس طرف، الأزمة مع الأهلي والأمن واتحاد الكرة، الأمن طلب مني خوض مواجهة المقاولون، وفريقي خاض اللقاء، لذلك نحن لسنا طرفا، واطمئنوا الزمالك لن يلحق به الضرر في تلك الأزمة".
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