رياضة | ريال مدريد يضحي بنجومه من أجل إيريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بنجومه من أجل إيريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي ريال مدريد الإسباني، في جلب نجم توتنهام الإجليزي، الدنماركي كرستيان إيريكسن، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفرق الملكي.

ويعد اللاعب الدنماركي من أهم إختيارات المدرب زين الدين زيدان، وذلك عقب صعوبة التعاقد مع بول بوجبا بعد أن تمسكت إدارة مانشستر يونايتد باللاعب الفرنسي، وضخامة المبلغ المالي الذي قد تتم به الصفقة من جهة أخرى.

المبادلة.. ريال مدريد يسعي لحل أزمة المنتصف

وأفادت الصحافة الإسبانية أن ريال مدريد سيعرض إيسكو وماريانو دياز على إدارة توتنهام في مقابل ضم الدولي كرستيان الذي يُعد أفضل الخيارات المتاحة لحل أزمة منتصف الملعب، في المرنجي.

ولا يُمانع زيدان في رحيل إيسكو مقابل جلب نجم وسط توتنهام، في صفقة تبادلية، أو أن يرحل إيسكو بمقابل مادي كبير، لجلب لاعب توتنهام هوتسبير.

إيسكو علي رادار عملاق إيطاليا

وتراقب العديد من الأندية إيسكو في أمل التعاقد معه مستقلاً في حالة تفريط الريال في اللاعب، ومن بين تلك الأندية مانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان.

ويمتد عقد إيسكو مع النادي الملكي حتى ٢٠٢١، ولكن عدم الاعتماد عليه أساسيًا يجعل رحيله هو أمر متوقع للغاية، في الفترة المقبلة.

ماريانو دياز المنبوذ في مدريد

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بينما لا يعد ماريانو دياز أحد الأسلحة المهمة في ريال مدريد، وتندر مشاركة اللاعب، ويبدو بوضوح أنه خارج حسابات المدير الفني للفريق ، ولديه اهتمامًا من عدد من الأندية يأتي على رأسها فالنسيا لتعويض الرحيل المحتمل لرودريجو مورينو.

قائمة الريال لمواجهة جلطة سراي التركي

وفي سياق متصل كشف ريال مدريد قائمة تضم 21 لاعبا، استعدادا لمباراته الهامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، ضد مضيفه جلطة سراي التركي.

وشهدت قائمة الفريق الملكي التي اختارها المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، غياب عدد من نجوم "الميرينجي" أبرزهم، صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش، والجناح الويلزي جاريث بيل، والجناح الآخر لوكاس فاسكيز، والمدافع ناتشو ولاعب خط الوسط ماركو أسينسيو، بداعي الإصابة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ 21 التي نشرها ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر":

- لحراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

- لخط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

- لخط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريغيز، وإيسكو.

- لخط الهجوم: هازارد، بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.