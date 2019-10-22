رياضة | أوناي إيمري: لم نستحق الخسارة أمام شيفلد يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوناي إيمري: لم نستحق الخسارة أمام شيفلد يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب فريق آرسنال الإنجليزي أوناي إيمري أن فريقه، لا يستحق الهزيمة التي تعرضوا لها في مباراة الأمس أمام فريق شيفيلد يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف إيمري في تصريحات صحفية عقب مواجهة الأمس: "كنا نستحق أكثر، أعتقد أن الشوط الأول كانت فرصنا واضحة للغاية، تنازلنا عن فرص كثيرة وسجلوا هدفًا من ركلة ركنية".

وأوضح مدرب الجانرز: "كان الشوط الثاني أكثر عمقًا وكانت لنا سيطرة جيدة، كانت المساحات أمامنا أقل ولكن كان لدينا ثلاث أو أربع فرص، كنا نستحق أكثر ولكنهم فريق دفاعي قوي للغاية".

وواصل يوناي : "كانت لنا ركلة جزاء واضحة، من المفترض أن تقنية الفيديو موجودة من أجل ذلك".

وإختتم يوناي إيمري تصريحاته: "نحن دائمًا ما نستعد لمبارياتنا على أرضنا بنفس طريقة استعدادنا لتلك التي نخوضها خارج ملعبنا، نحن نفكر دائمًا في الفوز".

أرسنال يسقط أمام شيفلد يونايتد

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