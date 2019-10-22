رياضة | خاص لـ"لفجر الرياضي".. ميلان ينفي وجود مفاوضات مع النني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"لفجر الرياضي".. ميلان ينفي وجود مفاوضات مع النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرواتي زفونيمير بوبان المدير الرياضي الحالي للميلان ولاعب الفريق السابق , أنه لا صحة للأخبار التي خرجت من الصحافة الإيطالية وتحديداً شبكتي ميلان نيوز وكالتشيو ميركاتو حول التفاوض مع الدولي المصري محمد النني لاعب بكشتاش التركي .

وزعمت بعض المواقع والصحف الإيطالية أن النادي الإيطالي العريق ربما يكون قريب من التعاقد مع متوسط الميدان المصري في يناير القادم ,

"الخليج 365" توجهت نحو بوبان لسؤاله عن حقيقة الأمر والرد كان واضحاً:

"كل ما قيل في الصحافة الإيطالية عن هذا الأمر هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة من قريب أو من بعيد , لم أجتمع مع وكيل أعمال النني منذ أيام كما قيل ولا توجد لدينا أي خطط متعلقة بالميركاتو الشتوي في الوقت الحالي".