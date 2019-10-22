رياضة | مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رئيس الزمالك يكشف موعد رحيله عن إدارة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن كل همه هو اسعاد جماهير الأبيض والارتقاء بالنادي على المستوى الرياضي أو الاداري أو الانشائي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات إذاعية عبر قناة الحدث اليوم وخلال برنامج الزمالك اليوم: لن أسمح بأن يضُر النادي تحت ولايتي وعندنا يحدث هذا الأمر لن أبقى يوم واحد في النادي.

وأضاف رئيس الزمالك تعليقاً على اجتماع وزير الرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: هذا الأمر لا يشغلني وأطالب جماهير الأبيض أن تهتم بهذه الأمور، ولدينا ادارة قادرة على الحفاظ على حقوق النادي، ولكن انسحاب الأهلي من عدمه هو أمر متعلق باتحاد الكرة الذي يدير اللعبة في مصر.

وأضاف: بعد اطلاق قناة الزمالك ستكون هناك مفاجأة جديدة من هذا المجلس الذي لا يهمه سوى اسعاد الجماهير العاشقة للكيان الأبيض.

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وأضاف: أحترمت قرار اتحاد الكرة والجهات الأمنية بخوض لقاء المقاولون لانني رجل دولة وأعرف جيداً كيف يتم ادارة الأندية الشعبية والجماهيرية، فحياة المواطنين وأمنهم أهم بكثير من كرة القدم وهذا ما تربينا عليه. وأشار رئيس الزمالك: نادي الزمالك لا يدار من خلال السوشيال ميديا فأنا واحد من هذه الجماهير العاشقة للكيان الأبيض ولكن موقعى يحتم عليا الأنصيام لقرارات وأمن الدولة ومصرنا الحبيبة.

وعن انشاء استاد الزمالك: لن اتنازل عن هذا الحلم مهما كلفني الأمر حتى أحفر أسمي بحروف من ذهب مع هذا المجلس في تاريخ الزمالك العظيم.

وأختتم: سيكون هناك برنامج خاص بي كل جمعة وتم الاتفاق على أن تكون الإعلانات الخاصة بهذا البرنامج تضاف الى خزينة النادي.