رياضة | ماني عن تواجده في قائمة فرانس فوتبول: هذا حلمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني عن تواجده في قائمة فرانس فوتبول: هذا حلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، علي تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، البالون دور، لعام 2019 والتي تُمنح من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكانت قد كشفت المجلة العالمية، مساء أمس الإثنين، قائمة اللاعبين الـ30 المُرشحين لهذه الجائزة وتواجد ماني به.

وصرح ماني للموقع الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" العالمية: "ذلك الأمر كان دائمًا حلمًا بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا".

وأوضح مهاجم المنتخب السنغالي: "أن أتواجد ضمن هؤلاء المرشحين فهذا نتيجة عمل طويل، أنا لا أركز على ذلك، الجائزة لا تمثل هاجسًا بالنسبة لي".

وتابع ماني : "أنا في خدمة فريقي بشكل جماعي، إذا تمكنت من تمييز نفسي وسط تلك المجموعة وحصلت على الجائزة الذهبية سيكون أمرًا رائعًا".

وأنهي هداف البريمير ليج تصريحاته: "لقد كان ذلك هو حلمي دائمًا، وإذا تحقق سأكون فخورًا، سأكون أسعد رجلًا".

محمد صلاح علي رأس المرشحين لجائزة فرانس فوتبول