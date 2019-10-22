رياضة | مرتضى منصور يصدم جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يصدم جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الجهات الأمنية حددت عدد ونوعية الجماهير في مباراة القلعة البيضاء وجينراسيون فوت السنغالي والتي من المقرر أن تقام على ملعب السلام يوم الخميس المقبل .

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث وعبر برنامج الزمالك اليوم: أعتذر لجماهير الزمالك على عدم السماح سوى لخمسة آلاف من أعضاء الجمعية العمومية لحضور المباراة، ولكني أعدهم بزيادة عدد الجماهير في الأدوار القادمة في حالة الصعود ، فالقرار الذي يخرج من الأمن علينا جميعا احترامه لاننا في دولة مؤسسات.

وأضاف: أحترمت قرار اتحاد الكرة والجهات الأمنية بخوض لقاء المقاولون لانني رجل دولة وأعرف جيداً كيف يتم ادارة الأندية الشعبية والجماهيرية، فحياة المواطنين وأمنهم أهم بكثير من كرة القدم وهذا ما تربينا عليه.

وأشار رئيس الزمالك: نادي الزمالك لا يدار من خلال السوشيال ميديا فأنا واحد من هذه الجماهير العاشقة للكيان الأبيض ولكن موقعى يحتم عليا الأنصيام لقرارات وأمن الدولة ومصرنا الحبيبة.

وأختتم: هدفي هو اسعاد الجماهير البيضاء والتي عاشت أيام طويلة من الظلم والقهر والفساد والذي لم يحاسب حتى الآن في المجالس السابقة، وأطالب الجماهير بالوقوف خلف النادي بالشكل الذي يليق بهذا النادي العريق ، فجماهير الزمالك عليها أن تحلم ومجلس الادارة عليه أن يحقق هذه الحلام ويجولها الى حقيقة.