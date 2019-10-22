رياضة | تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مرتضى منصور على اجتماع الخطيب ووزير الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك تحامل كبير من القنوات الفضائية على القلعة البيضاء وهناك من يثير الفنتة بين جماهير الفرق الشعبية

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث وعبر برنامج الزمالك اليوم: متأكد من وقوف الشعب المصري كله خلف نادي الزمالك في رفضه لعب السوبر الإفريقي في قطر، على الرغم من أن هناك بعض الصحفيين لا يقومون بهذا الدور الوطني، وموقفي لم يتغير عندما طلبت بحماية لاعبي الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الترجي في تونس.

وأضاف: أرحب بزيارة وزير الرياضة كما فعل في النادي الأهلي، ولكن الزمالك ليس طرف في الأزمة الموجودة حالياً، أحترمت الأمن وقرار الدولة ولعبت أمام المقاولون، وأطالب جماهير الزمالك بعدم الانشغال بالأمر، ولابد وأن يحترم الجميع قرار الأمن وهو ما سيتم في مباراة الزمالك أمام جينراسيون لأن قرار الأمن حدد 5 آلالف من أعضاء الجمعية العمومية فقط كجماهير للقاء.

Advertisements

وأشار: سأرحل عندما يكون وجودي فيه ضرر لنادي الزمالك، فالفرق الشجماهيرية لابد وان يتم اداراتها بطريقة عقلانية، واطمن جماهيرنا فريقنا لم يضار مطلقاً.

ونوه: اتحاد الكرة صاحب القرار في حالة انسحاب الأهلي أمام الجونة ولابد أن بعلم الجميع أنني أريد أكسب في الملعب وليس بالشوشرة.

وأختتم: الزمالك لن يلعب في دولة تمول الأرهاب وسنرسل خطاب للاتحاد الإفريقي يتضمن هذا القرار وتم إغلاق هذا الملف.