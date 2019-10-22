رياضة | رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الوزير يطمئن علي الحالة الصحية للخطيب
وكان قد توجه الوزير لمنزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على صحته بعد معاناته من أزمة صحية، بجانب مناقشة أزمة انسحاب الأهلي من الدوري.
إستمرار إجتماع صبحي ومجلس الأهلي 8 ساعات
واستمر الاجتماع لساعات طويلة وصلت إلي أكثر من 8 ساعات متواصلة، لرغبة الوزير في ترضية جميع الأطراف وحتي لا تتكرر مثل هذه الأزمات مرة أخري وحتي يكون هناك حل جذري لأزمة الرياضة المصرية وعدم تصدير أي أزمات للدولة خاصة في مجال الرياضة في ظل اهتمام الدولة بالكامل وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصناعة كرة القدم.
وجاء استمرار اجتماع الوزير بمجلس الأهلي لإزالة أية خلافات قائمة والتأكيد على دور الدولة التي تبادر بتقديم الحلول والتواصل مع كل أطراف الأزمة للوصول إلى حلول جذرية، حتي لا يتكرر مثل هذه الأمور مرة أخري، وحتى ينجح في الوصول إلى نقطة اتفاق بين جميع الأطراف.
وحاول وزير الرياضة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، قبل أن يفوض مجلس الأهلي، الدكتور أشرف صبحي من أجل حل الأزمة، ويعطي له الضوء الأخضر في التصرف.
الأهلي يتمسك بمطالبه
فيما شهدت الجلسة تبادل وجهات النظر حيث تمسك مجلس الأهلي بموقفه ورفضه خوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وطالب مجلس إدارة الأهلي من وزير الشباب والرياضة التفاوض مع الجبلاية لتأجيل مواجهة الجونة المقبلة.
أمم إفريقيا تنهي الأزمة.. الحل الأمثل
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عامًا المقبلة للناشئين في نوفمبر، المقبل، ليتم تأجيل مسابقة الدوري إلى ما بعد البطولة الإفريقية، وتنهي البطولة بذلك الأزمة الأخيرة.
فيما تقوم لجنة المسابقات بتحديد موعد جديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد انتهاء البطولة، وذلك بعد تأجيل مباراتي الأهلي والجونة والزمالك وإنبي، المقبلتين .
تأجيل مواجهة الجونة والأهلي
ويجتمع اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخامسية، والمسؤول عن إدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القد ملبحث تطورات الازمة.
ومن المتوقع أن يستقر مجلس الجبلاية في إجتماعه غداً مع الوزير علي تأجيل مواجهة الجونه، إرضاءً للأهلي وعدم خوضها يوم الأربعاء.
الأهلي يرفض مواجهة الجونة
وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق رفض خوض مباراة الجونة أو أي مباراة بالدوري، إلا بعد لعب القمة أمام الزمالك بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة، وتدخل نادي الزمالك طرفا في الأزمة وأعلن رئيسه انسحاب النادي الأبيض من الدوري حال تأجيل مباراة الجونة والأهلي.
ويواصل فريق الجونة تدريباته، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، على ملعبه بمدينة الغردقة، بعد أن أعلنت إدارة الجونة استعداداها لخوض اللقاء بعد تمسك اتحاد الكرة بلعب المباراة بموعدها المقرر له في الخامسة مساء الأربعاء.