رياضة | رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من الخطيب لوزير الرياضة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جلسة مطولة مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل التشاور حول أزمة مباراة الأهلي والجونة المقبلة في الدوري، والتي تأتي محل مواجهة الزمالك والتي كان مقرر إقامتها السبت الماضي.

الوزير يطمئن علي الحالة الصحية للخطيب

وكان قد توجه الوزير لمنزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على صحته بعد معاناته من أزمة صحية، بجانب مناقشة أزمة انسحاب الأهلي من الدوري. إستمرار إجتماع صبحي ومجلس الأهلي 8 ساعات واستمر الاجتماع لساعات طويلة وصلت إلي أكثر من 8 ساعات متواصلة، لرغبة الوزير في ترضية جميع الأطراف وحتي لا تتكرر مثل هذه الأزمات مرة أخري وحتي يكون هناك حل جذري لأزمة الرياضة المصرية وعدم تصدير أي أزمات للدولة خاصة في مجال الرياضة في ظل اهتمام الدولة بالكامل وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصناعة كرة القدم. وجاء استمرار اجتماع الوزير بمجلس الأهلي لإزالة أية خلافات قائمة والتأكيد على دور الدولة التي تبادر بتقديم الحلول والتواصل مع كل أطراف الأزمة للوصول إلى حلول جذرية، حتي لا يتكرر مثل هذه الأمور مرة أخري، وحتى ينجح في الوصول إلى نقطة اتفاق بين جميع الأطراف.

وحاول وزير الرياضة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، قبل أن يفوض مجلس الأهلي، الدكتور أشرف صبحي من أجل حل الأزمة، ويعطي له الضوء الأخضر في التصرف.

الأهلي يتمسك بمطالبه