شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على أنباء تأجيل مباراة الأهلي والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديه ليس طرفًا في أزمة مباراة الجونة والأهلي في الدوري العام، وإن ما يعنيه في الأمر هو عدم الإضرار بمصلحة القلعة البيضاء.

أضاف «منصور»، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، صباح الثلاثاء: «الزمالك ليس طرفا في الأزمة، كنت طرفًا حين طلب مني لعب مباراة المقاولون، فوافقت احتراما للأمن والدولة».

تابع: «الأمن يحل مشكلة مباراة الأهلي والجونة بالطريقة التي يراها، اللي يهمني إني ما أنضرّش، وأطمئن جماهير الزمالك»، مشيرًا إلى أن وزير الشباب والرياضة «أراد زيارتي في المنزل».

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة مع مجلس إدارة نادي الأهلي، الاثنين، في منزل محمود الخطيب، رئيس النادي، لبحث مطالب الأهلي بشأن جدول مسابقة الدوري.

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وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مساء الاثنين، إن اللقاء الذي جرى في منزل «الخطيب» أسفر عن تأجيل مباراة الأهلي أمام الجونة، التي كان مقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لـ«دواع أمنية».

أضاف «شوبير»، في برنامجه على قناة «أون سبورت»، أن قرار تأجيل المباراة جاء بسبب «احتقان الأجواء وحالة الغضب»، وأن «الأهلي احترم زيارة الوزير، والأخير احترم موقف مجلس الأهلي».

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قرر، الثلاثاء، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، إلى أجل غير مسمى بناء على «تعليمات أمنية».

وقرر مجلس إدارة نادي الأهلي عدم استكمال بطولة الدوري العام قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدً في بيان، الخميس، «احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التي كانت وراء تأجيلها».

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الدوري العام، الأربعاء 23 أكتوبر، قبل إعلان أحمد شوبير تأجيلها لحين الانتهاء من بطولة كأس أفريقيا تحت 23 عامًا لـ«دواع أمنية»، على حد قوله.