شكرا لقرائتكم أسوان يستدرج انبي في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف أسوان نظيره أنبى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين الذي يقبعان فى قاع جدول الدوري يدخلها النادييان بمعنويات منخفضة حيث خسر أسوان من الأهلى بخماسية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع المقاولون العرب فى الجولة الرابعة فيما خسر إنبى من الانتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أنبى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإستغلال أقامة المباراة على ملعبهم لحصد النقاط الثلاث والهروب من مراكز القاع قبل الدخول فى حسبة برما على الجانب الاخر ستكون مباراة الليلة هى الظهور الأول لحلمى طولان مديراً فنياً لانبى بعد توليه المسئولية خلفاً لعلى ماهر الذى اعتذار عن الاستمرار فى منصبه بعد الخسارة من الانتاج .

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